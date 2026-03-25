Садившийся в Финляндии самолет из Хургады в Петербург прибыл в Пулково

Борт авиакомпании Nesma Airlines, следовавший из египетской Хургады в северную столицу, все же достиг пункта назначения. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Пулково, воздушное судно, ранее совершившее вынужденную посадку в Хельсинки, приземлилось в 19:50 по московскому времени. Информацию об этом предоставила справочная служба воздушной гавани.
Напомним, что лайнер ушел на запасной аэродром в столицу Финляндии из-за угрозы, вызванной атакой украинских беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В ожидании вылета все пассажиры рейса находились в транзитной зоне аэропорта Хельсинки-Вантаа.
Финские власти и сотрудники аэропорта оперативно отреагировали на ситуацию с задержанными туристами. Одна из пассажирок рассказала, что люди не остались без внимания: для них было организовано питание и созданы комфортные условия пребывания в транзитной зоне.