Экс-губернатор Курской области Смирнов заявил, что Старовойт получал «откаты»

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что его предшественник Роман Старовойт получал «откаты» при строительстве оборонных сооружений, речь идет о десятках миллионов рублей. Показания прозвучали на фоне расследования дела о хищениях и взятках в регионе, где ранее сам Смирнов оказался под арестом. В деле фигурируют и другие бывшие чиновники. Какие обвинения звучат и как они связаны между собой — в материале «Газеты.Ru».