Путин призвал делать больше для поддержки творчества в республиках

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо делать больше для поддержки творчества в российских республиках и национальных образованиях.
«Что касается в целом поддержки республик, поддержки творчества в национальных наших образованиях, то, на мой взгляд, ещё маловато мы в этом отношении делаем, нужно делать больше. Хотя за последнее время действительно кое-какие результаты этих совместных усилий становятся заметными», — сказал Путин за заседании Совета по культуре.
Совет при президенте Российской Федерации по культуре был создан указом главы государства 6 октября 2025 года, заменив упраздненный Совет при президенте РФ по культуре и искусству. Секретарем совета является помощник президента РФ Владимир Мединский, а заместителем председателя — глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шазназаров. В состав Совета входят известные российские деятели культуры, среди которых председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, генеральный директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, писатель Захар Прилепин.