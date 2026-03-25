Кадыров опубликовал видео первого выступления сына Адама после слухов о ДТП

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram видео совещания с командирами силовых подразделений республики, на котором выступил руководитель Совета безопасности региона Адам Кадыров.
«С докладом выступил руководитель ведомства Адам Кадыров. Он отметил, что Совбезом ЧР проводится системная работа по координации межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественной, экономической и экологической безопасности», — написал глава Чечни.
Это первое публичное выступление Адама Кадырова после слухов о ДТП с его участием.
Напомним, в январе в Сети появилась информация о якобы имевшем вместо ДТП в Грозном с участием кортежа Адама Кадырова. Глава Чечни опровергал эти данные. В частности, он публиковал видео ужина с сыном.