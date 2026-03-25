Диетолог Перес назвала два продукта для борьбы с легкой бессонницей

Для борьбы с легкими формами бессонницы стоит использовать мед и корицу. Они помогают улучшить качество ночного отдыха и способствуют приливу бодрости после пробуждения. Об этом рассказала диетолог Росио Перес.

По словам медика, хотя этот домашний метод и не обладает мощным фармакологическим действием снотворных препаратов, он может быть весьма эффективным средством для расслабления организма и нормализации цикла сна.

Для приготовления домашнего «снотворного» необходимо смешать одну столовую ложку натурального меда с чайной ложкой молотой корицы. Полученную массу можно употреблять как в чистом виде, так и разбавив ее небольшим объемом теплой воды.

При этом специалист предупредила, что этот способ не подходит людям, страдающим сахарным диабетом. Перед применением любых народных методов улучшения сна лицам с хроническими заболеваниями также рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом, передает Deia.

Ученые выяснили, что люди, занимающиеся спортом не менее двух раз в неделю, в сравнении с малоактивными участниками на 42 процента реже испытывали трудности с засыпанием и на 22 процента реже страдали от бессонницы.