МВД предложило ввести плату за доступ к данным граждан из баз для банков

Министерство внутренних дел России предложило сделать платным доступ к данным граждан из баз полиции. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ.
«Утвердить прилагаемые правила предоставления организациям информации, содержащейся в банках данных о гражданах, формирование и ведение которых осуществляется полицией, за плату», — говорится в документе.
Данные о россиянах за установленную плату могут предоставляться банкам и другим кредитным организациям. Они могут получить информацию о действительности паспорта и регистрации граждан. При этом тарификация составит 50 рублей за один сеанс обмена данными.