МВД предложило ввести плату за доступ к данным граждан из баз для банков

Банки и кредитные организации смогут получить данные из баз полиции за установленную плату.

Источник: Комсомольская правда

Министерство внутренних дел России предложило сделать платным доступ к данным граждан из баз полиции. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ.

«Утвердить прилагаемые правила предоставления организациям информации, содержащейся в банках данных о гражданах, формирование и ведение которых осуществляется полицией, за плату», — говорится в документе.

Данные о россиянах за установленную плату могут предоставляться банкам и другим кредитным организациям. Они могут получить информацию о действительности паспорта и регистрации граждан. При этом тарификация составит 50 рублей за один сеанс обмена данными.

Ранее KP.RU сообщал, что Госдума приняла закон, разрешающий компаниям и организациям получать данные из баз МВД на платной основе. При этом распространение информации допускается лишь в предусмотренных федеральным законом случаях.