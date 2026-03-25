Путин поддержал идею памятника Меншикову в центре Петербурга

«Позвольте обратиться к вам с предложением установить в Санкт-Петербурге памятник Александру Даниловичу Меншикову. Ближайший сподвижник Петра I, Меншиков руководил строительством города на Неве, был первым его губернатором. Появление этого памятника приблизит петербуржцев и гостей города к великой истории нашего Отечества», — сказал Эйфман, обращаясь к президенту с просьбой поддержать идею.