Путин поддержал идею памятника Меншикову в центре Петербурга

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре поддержал предложение художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана установить в центре Северной столицы памятник сподвижнику Петра I, первому генерал-губернатору города Александру Меншикову.
«Позвольте обратиться к вам с предложением установить в Санкт-Петербурге памятник Александру Даниловичу Меншикову. Ближайший сподвижник Петра I, Меншиков руководил строительством города на Неве, был первым его губернатором. Появление этого памятника приблизит петербуржцев и гостей города к великой истории нашего Отечества», — сказал Эйфман, обращаясь к президенту с просьбой поддержать идею.
По словам балетмейстера, достойным местом для монумента стала бы площадь вблизи Биржевого моста — неподалеку от строящегося здания Театра балета. Там, отметил Эйфман, планируется возродить легендарные петровские ассамблеи, которые часто проходили во дворце Меншикова на Васильевском острове.
Путин поддержал как идею памятника, так и предложенную для него локацию. «Мне кажется, очень хорошее место. С губернатором [Санкт-Петербурга Александром Бегловым] обязательно переговорю, мы поработаем обязательно и, надеюсь, добьемся нужного нам всем результата», — сказал президент РФ.