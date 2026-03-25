Юрист Русяев ответил, что грозит за езду с грязными номерами

По словам эксперта, формально в КоАП РФ наказание наступает не за грязь как таковую, а за управление транспортным средством с нечитаемым государственным регистрационным знаком. Номер считается нечитаемым, если с дистанции 20 метров невозможно распознать ни одной буквы или цифры. В дневное время это требование распространяется на оба знака, в ночное только на задний.