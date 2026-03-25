Юрист Русяев ответил, что грозит за езду с грязными номерами

За управление автомобилем с грязным номерным знаком предусмотрен штраф в размере 500 рублей, а в случае умышленного загрязнения сумма взыскания вырастет до 5 тысяч рублей с возможностью лишения прав. Об этом NEWS.ru заявил юрист Илья Русяев.
По словам эксперта, формально в КоАП РФ наказание наступает не за грязь как таковую, а за управление транспортным средством с нечитаемым государственным регистрационным знаком. Номер считается нечитаемым, если с дистанции 20 метров невозможно распознать ни одной буквы или цифры. В дневное время это требование распространяется на оба знака, в ночное только на задний.
Если инспектор усмотрит умысел, например, когда грязь нанесена специально для сокрытия номера, а кузов остался чистым, штраф составит 5 тысяч рублей, добавил юрист. В этом случае также возможно лишение права управления на срок от одного до трех месяцев.
