Путин поддержал продление программы развития театров Дальнего Востока

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство найти финансирование на продолжение в 2027—2029 годах программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке.
Таким образом он отреагировал на просьбу худрука театра Наций народного артиста РФ Евгения Миронова, прозвучавшую во время Совета по культуре.
«Я бы попросил Татьяну Алексеевну Голикову и министра культуры обратить на это внимание. Татьяна Алексеевна, я понимаю, что все это связано с бюджетным финансированием, но надо поискать. Там деньги-то небольшие, скромные», — заметил Путин, выслушав предложения Миронова о продлении программы.