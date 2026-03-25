Путин поддержал продление программы развития театров Дальнего Востока

Глава государства попросил вице-премьера Татьяну Голикову и главу Минкультуры Ольгу Любимову обратить внимание на этот вопрос.

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство найти финансирование на продолжение в 2027—2029 годах программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке.

Таким образом он отреагировал на просьбу худрука театра Наций народного артиста РФ Евгения Миронова, прозвучавшую во время Совета по культуре.

«Я бы попросил Татьяну Алексеевну Голикову и министра культуры обратить на это внимание. Татьяна Алексеевна, я понимаю, что все это связано с бюджетным финансированием, но надо поискать. Там деньги-то небольшие, скромные», — заметил Путин, выслушав предложения Миронова о продлении программы.

Узнать больше по теме
Ольга Любимова: биография министра культуры РФ, экс-корреспондента и театроведа
Нынешний министр культуры Ольга Любимова до назначения на высокий государственный пост занималась журналистикой и киноиндустрией — и то и другое, как отмечали коллеги по цеху, получалось у нее хорошо. Собрали главное о карьере, взглядах и биографии чиновницы.
Читать дальше