Бучельников рассказал, за счет чего ЦСКА переиграл СКА во 2-м матче плей-офф

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Столичные армейцы смогли одержать волевую победу во втором матче стартового раунда серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги над СКА за счет того, что прибавили в скорости. Такое мнение высказал ТАСС нападающий москвичей Дмитрий Бучельников.
Форвард стал автором одного из голов в матче, который завершился победой ЦСКА со счетом 4:2.
«После пропущенного гола правильным ключом было наше понимание, что играть еще много времени. Поэтому мы и не переживали, понимали, что надо было взвинтить темп. Надо играть правильно, структурированно, пять впереди, пять сзади, и это самое важное в нашей игре», — сказал Бучельников.
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 27 марта в Санкт-Петербурге.