Умер композитор и музыкант Чип Тейлор, дядя Анджелины Джоли

Американский автор-исполнитель Чип Тейлор ушел из жизни в возрасте 86 лет. Музыкант умер 23 марта, проведя свои последние дни в хосписе. Об этом сообщил его близкий друг, певец Билли Вера.
— Непосредственная причина смерти не называется, — передает Variety.
Чип Тейлор, при рождении получивший имя Джеймс Уэсли Войт, был выходцем из знаменитой семьи. Он приходился родным братом актеру Джону Войту и дядей голливудской звезде Анджелине Джоли. Тейлор начал карьеру в конце 1950-х под псевдонимом Уэс Войт и со временем стал одним из самых влиятельных сонграйтеров своего поколения.
Музыкальное наследие Тейлора довольно обширно. Так, он написал культовый гимн гаражного рока «Wild Thing» — хит, который в 1966 году в исполнении группы The Troggs покорил вершины чарта Billboard Hot 100. Сам автор позже вспоминал, что написал этот шлягер всего за несколько минут по просьбе продюсера.
Другой знаковой работой Тейлора стала лирическая баллада «Angel of the Morning». Композиция обрела вторую жизнь в 1981 году благодаря Джус Ньютон, но до этого ее записывали и другие звезды — от Нины Симон до The Pretenders. Эта мелодия также прозвучала в фильмах «Дэдпул» и «Утро ангела».