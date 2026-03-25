Бондаренко предложила Путину включить «Детское радио» в список своей музыки

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Продюсер «Детского радио» Елена Бондаренко предложила президенту РФ Владимиру Путину включить в список своей музыки радиостанцию «Детское радио».
«Говорят, что в автомобилях президентского кортежа чаще всего звучит радиостанция “Авторадио”, но я надеюсь, что после этого вечера и после нашей встречи на второй кнопке будет все-таки еще одна радиостанция — это “Детское радио”, — сказала она на церемонии вручения премии президента РФ для молодых деятелей культуры.
Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры.