Канадский хоккеист умер на 26-м году жизни после борьбы с раком

Бывший форвард клубов юниорской Хоккейной лиги Онтарио (OHL) Джейкоб Уинтертон скончался в возрасте 25 лет после борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом в среду, 25 марта, сообщили в пресс-службе организации.
— Хоккейная лига Онтарио выражает свои соболезнования семье и друзьям Джейкоба в это трудное время, — передает ТАСС.
Уинтертон провел два сезона в OHL, играя в составе клубов «Флинт Файрбердз» и «Ошава Дженералс». За 125 матчей спортсмен набрал 37 очков —18 заброшенных шайб и 19 результативных передач. Позднее канадец перешел в другую лигу, в которой играл за команду Гуэлфского университета на протяжении четырех сезонов.