Канадский хоккеист умер на 26-м году жизни после борьбы с раком

Уинтертон провел два сезона в OHL, играя в составе клубов «Флинт Файрбердз» и «Ошава Дженералс». За 125 матчей спортсмен набрал 37 очков —18 заброшенных шайб и 19 результативных передач. Позднее канадец перешел в другую лигу, в которой играл за команду Гуэлфского университета на протяжении четырех сезонов.