Русский музей стал лучшим в 2025 году по версии газеты The Art Newspaper Russia

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Государственный Русский музей одержал победу в номинации «Музей года» по версии газеты об искусстве The Art Newspaper Russia, сообщили ТАСС в пресс-службе газеты. Торжественная церемония вручения премии прошла в Московском театре «Мастерская Петра Фоменко».
«Финалистом номинации “Музей года” стал Государственный Русский музей. Коллектив редакции отметил, что в 2025 году проекты музея представляли собой цикл ярких выставок, сочетающих актуальные музейные подходы с высокой посещаемостью и вниманием со стороны зрителей», — говорится в сообщении.
Выставкой года признан проект «Темная Оттепель» Центра Вознесенского, раскрывающая зрителю изнаночную сторону эпохи Хрущева. Главного приза в номинации «Реставрация года» была удостоена Водонапорная башня Выксунского металлургического завода. Как отметили в пресс-службе, команда экспертов «превратила выдающийся образец инженерной мысли Владимира Шухова из малодоступного промышленного объекта в городскую доминанту». В номинации «Книга года» победу одержала работа «Палаццо Мадамы. Воображаемый музей Ирины Антоновой» Льва Данилкина. Награда была выдана за «решимость деконструировать мифы вокруг легендарной личности».
«Каждый год мы сталкиваемся с действительно нелегким выбором лучших из лучших, так много достойного всяческих похвал и восхищения создано за год в российском мире искусства. Это и блестящие выставки, и умные книги, и сложные реставрации, и целые новые музеи. Для редакции важно, что все наши лауреаты, оставаясь на высоте профессионализма, в своей деятельности обращены к широкой публике и их достижения получили и общественный отклик. Мы счастливы таким образом выразить свое признание победителям», — отметила главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова.
Награду в номинации «Личный вклад» получили основатели музея «Зиларт» коллекционеры Андрей и Елизавета Молчановы. Музей был создан на основе их личной коллекции.
«Как профильное издание мы уделяем внимание не только громким событиям, но и качеству профессиональной работы — кураторской, исследовательской, реставрационной. Премия позволяет собрать эти разрозненные достижения в целостную картину и обозначить направления, в которых развивается современное искусство», — заключила издатель газеты Ольга Ярутина.
О премии.
В 2012 году стала выходить русскоязычная версия международного издания The Art Newspaper, посвященного мировым новостям искусства. В том же году издатель газеты Инна Баженова учредила премию, которой отмечаются представители художественного сообщества за достижения в области искусства за прошедший год и продвижение российского искусства за рубежом.