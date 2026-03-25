Путешественник Алексей Жирухин решил покорить Байкало-Амурскую магистраль

Алексей Жирухин уже на протяжении четырех лет ездит по России на стареньком «Москвиче». «Вечерняя Москва» пообщалась с путешественником, решившим проехать вдоль Байкало-Амурской магистрали.
Алексей Жирухин — заядлый путешественник, который за 20 с лишним лет успел объехать не только Россию, но и свыше 50 стран.
В компании со своими товарищами из разных уголков страны — Александром Еликовым, Натальей Шиповской и Дмитрием Гостинщиковым — он решил совершить поездку по всем 89 российским регионам. На данный момент путешественники на автомобиле «Москвич» 1981 года выпуска исследуют одну из самых протяженных железнодорожных дистанций мира — Байкало-Амурскую магистраль.
— Наша команда друзей собралась, когда Саша Еликов предложил нам повторить маршрут, который в 18 лет он проехал сам на таком же зеленом стареньком «Москвиче». Так мы начали путешествие из Твери в Новый Уренгой, а потом вовсе решили, что благодаря блогу сможем показать, что путешествовать по России — это не только доступно, но и интересно, — рассказал Алексей Жирухин. Недавно экипаж «Москвича» стал первой командой в России и СССР, которая на одном транспортном средстве совершила путешествие сразу по 11 регионам страны.
— Наша цель, конечно, проехать все области России, особенно самые отдаленные от Центральной полосы, на одном этом «Москвиче», поскольку никто еще не совершал подобного путешествия, — добавил Алексей.
Всего за четыре года странствий «Москвич» и пилигримы исколесили 36 областей и краев нашей необъятной страны.
— Из всех регионов больше всего меня впечатлила Чукотка, хотя это одна из самых труднодоступных областей страны. Там потрясающие пейзажи, которыми любовались как из нашего «Москвича», так и летая на вертолете, — поделился Алексей Жирухин.
Вторым неотъемлемым фактором, который поразил путешественника на Чукотке, стала местная кухня.
— Поскольку в этом регионе разрешен вылов морских зверей, кухня там самая необычная. Приехав на Чукотку, можно попробовать блюда из мяса кита, нерпы, тюленя и моржа, — вспоминает путешественник.
Странствие по Байкало-Амурской магистрали у команды «Москвича» длится уже более двух лет.
— Два года назад с моим другом Александром Еликовым мы впервые решили проехать по БАМу на внедорожнике. В то время как раз был его юбилей — известной железнодорожной магистрали исполнилось 50 лет, — рассказал Алексей Жирухин.
В процессе первого путешествия экипаж снял серию фильмов «БАМ от края до края», в которой осветил красоты самых отдаленных участков нашей необъятной Родины. Люди, особенно которым нелегко добраться в такие места, как Дальний Восток, с интересом посмотрели видео о покорении БАМа, географии регионов и истории людей, проживающих там.
— Мы хотели показать, насколько красива эта местность, насколько потрясающа история России и ее развитие, особенно в регионах. Насколько это воодушевляюще, интересно и невероятно увлекательно — путешествовать по нашей стране, — пояснил Алексей Жирухин.
После выхода фильма «БАМ от края до края» многие посмотревшие его усомнились в осуществимости таких путешествий обычным туристом.
— Большинство людей говорят, что, если там можно проехать только на внедорожнике, значит, это недоступно для них. После этого у нас возникла идея проехать то же расстояние на нашем «Москвиче», раз мы на нем показывали до этого, как путешествовать по России, — рассказал Алексей Жирухин.
Исследователь самых отдаленных регионов России отметил, что на самом деле автодублер БАМа стал намного приспособление для дальних странствий туристов, чем 10 лет назад.
РЕКОРДЫ.
Советский и российский путешественник и журналист Юрий Сенкевич был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Он 30 лет вел самую продолжительную телепередачу — «Клуб путешественников», которая находилась в эфире более 40 лет;Путешественник и художник Федор Конюхов также вошел в Книгу Гиннесса, установив более 25 рекордов во время своих странствий. В 2016 году он первым в мире совершил одиночный кругосветный полет на аэростате. Он же первым переплыл Атлантический океан на весельной лодке за 46 дней.