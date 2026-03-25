Никитин стал вторым тренером, одержавшим 500 побед в КХЛ

Рекордсменом является наставник минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов (633).

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Игорь Никитин, возглавляющий московский ЦСКА, стал вторым главным тренером в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который выиграл 500 матчей.

Это достижение ему покорилось благодаря победе над петербургским СКА (4:2) во второй игре первого раунда плей-офф. Рекордсменом является наставник минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов (633).

Никитину 53 года, он возглавил ЦСКА перед началом сезона. Ранее он тренировал армейцев и приводил их к победе в регулярном чемпионате и завоеванию Кубка Гагарина (2019). С 2012 по 2018 год Никитин входил в тренерский штаб сборной России в качестве помощника главного тренера. Также в КХЛ был главным тренером омского «Авангарда» и ярославского «Локомотива», с которым также выиграл Кубок Гагарина (2025).