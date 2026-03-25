Путин поручил подготовить рекомендации регионам по творческим мастерским

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить настойчивые рекомендации регионам по творческим мастерским.
Председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук обратился к главе государства с просьбой поручить регионам РФ последовать примерам Москвы и Санкт-Петербурга и предоставлять художникам мастерские для творческой работы либо на безвозмездной основе, либо на правах льготной аренды.
«Это их собственность, как правило. Поэтому мы можем дать только рекомендации. Но рекомендации настойчивые. Мы обязательно сформулируем», — сказал Путин на заседании Совета по культуре в режиме видеоконференции.
Путин поручил помощнику президента РФ Владимиру Мединскому подготовить соответствующие рекомендации.