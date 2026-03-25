В Уэльсе мужчина получил анонимную компенсацию за кражу 15 лет назад

Владелец магазина в Уэльсе получил письмо со 100 фунтами стерлингов и извинениями за кражу, которая произошла около 15 лет назад, пишет The Sun.
«Примерно 15 лет назад, будучи студентом, после ночи, проведенной за распитием спиртных напитков, мы с другим человеком наткнулись на временный баннер из ПВХ, висевший в вашем магазине. Почему-то нам показалось забавным принести его домой», — говорится в письме.
Неизвестный также извинился за инцидент и выразил надежду, что владелец магазина примет 100 фунтов стерлингов компенсации.
Хозяин торговой точки счел письмо забавным. Теперь он хочет найти автора послания. Мужчина определил, что письмо отправили из Западного Йоркшира. Однако пока больше зацепок нет.
