Путин поручил разработать план модернизации корпусов академии хореографии в Москве

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. План модернизации помещений Московской академии хореографии должен быть тщательно подготовлен, чтобы привести корпуса в достойное состояние. Это отметил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре, реагируя на просьбу балерины Светланы Захаровой, возглавляющей заведение.
«Там на что нужны основные средства? На модернизацию либо на строительство нового корпуса? — поинтересовался глава государства. — Давайте просто подготовим проект приведения ситуации вокруг академии в достойное состояние».
«Это касается и капремонтов, это касается нового строительства. Поймем хотя бы, что первоочередным является, что можно сделать на втором этапе. И посчитаем, сколько это будет стоить, — указал Путин. — Не начав эту работу, мы никогда и не закончим».
«Нужно составить план. Надеюсь, не такой, как у Бориса Яковлевича [Эйфмана], к более понятным и ясным срокам будем апеллировать», — добавил глава государства, напоминая о многолетнем долгострое в Санкт-Петербурге, где, вопреки всем поручениям президента, никак не могут завершить строительство Дворца танцев.