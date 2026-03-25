Эксперт по ЖКХ Бондарь рассказал, как избавиться от плесени в квартире

Часто причиной появления плесени становится плохая работа общедомовой вентиляции проверить ее можно, приложив лист бумаги к решетке, который должен прилипать. При обнаружении неполадок эксперт посоветовал обращаться в управляющую компанию, удобнее всего через приложение «Госуслуги. Дом». Также влага может проникать через межпанельные швы, и управляющая организация обязана устранить такие дефекты в рамках текущего содержания, а в случае бездействия следует направить жалобу в Государственную жилищную инспекцию.