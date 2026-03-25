Эксперт по ЖКХ Бондарь рассказал, как избавиться от плесени в квартире

Для избавления от плесени в квартире необходимо использовать антисептики с фунгицидами, а перед обработкой надевать респиратор и перчатки. Такой совет в беседе с «Газетой.Ru» дал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По словам специалиста, начинать борьбу с грибком следует с механической очистки пораженных обоев, налета со стен или швов плитки, при этом он рекомендовал применять не народные, а специальные средства из строительных магазинов.
Часто причиной появления плесени становится плохая работа общедомовой вентиляции проверить ее можно, приложив лист бумаги к решетке, который должен прилипать. При обнаружении неполадок эксперт посоветовал обращаться в управляющую компанию, удобнее всего через приложение «Госуслуги. Дом». Также влага может проникать через межпанельные швы, и управляющая организация обязана устранить такие дефекты в рамках текущего содержания, а в случае бездействия следует направить жалобу в Государственную жилищную инспекцию.
Ранее эксперт Анна Нужина рассказала, что нужно сделать с кондиционером после зимы.