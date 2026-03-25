Хоккеист СКА Зыков перенес операцию и выбыл до конца сезона

В первой игре 23 марта (2:3 ОТ) Зыков провел только несколько смен в первом периоде.
«Зыков выбыл, у него была операция, так что он закончил сезон, — сказал Ларионов. — Жаль, он только вошел в голевой ритм в последних матчах “регулярки”. Но это часть игры, и остальные должны играть в том числе и за него».
Ларионов объяснил, почему номинальный нападающий команды Маркус Филлипс сыграл на позиции защитника. «В двух матчах мы потеряли двух игроков, но те, кто остается в живых, будут сражаться. Что касается Филлипса, это было правильное решение, так как мы потеряли Павла Коледова в первом периоде. Мы посчитали, что опытный парень поможет молодежи, сыграет просто», — отметил он.
По мнению главного тренера СКА, определенную роль сыграло везение. «Очень плохой знак, когда пропускаешь гол в раздевалку. Тут даже болты помогают: когда Егор Савиков попал шайбой в косяк, та отскакивает на пятачок и забивается гол. Такие моменты хочется исключить», — рассказал он.
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 27 марта в Санкт-Петербурге.