Путин обещал взять на особый контроль строительство Дворца танца Эйфмана

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что строительство Дворца танца Эйфмана будет взято на особый контроль.
Речь об этом зашла на заседании Совета по культуре. Художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман посетовал, что его труппа уже много лет ждет появления собственной сцены, но строительство затягивается.
«Борис Яковлевич. Право дело, стыдно перед вами, честное слово. Действительно, столько лет, и разговоров много, а движется дело крайне медленно. Правда, и вы, по-моему, тоже меняли предварительное предложение. Потом губернатор решил перенести и выговорил вопрос, связанный с пересмотром всей концепции. Потом опять и городские власти вернулись к сегодняшней площадке. По-моему, очень хорошая площадка — в центре прямо, в одном из самых красивых мест города. В 2027 году, по-моему, должны закончить эту работу. Борис Яковлевич, сделаем все, чтобы к 50-летию театр уже мог заработать», — отреагировал глава государства.
Он добавил, что уже обращал на это внимание профильных структур. «Не буду сейчас вдаваться в детали, потому что у коллег много своих вопросов, наверняка они еще возникнут. Ну кого ни послушаешь — все правы. А результат вот такой, о котором вы говорите. Но надеюсь, что он будет все-таки положительным, этот результат, и в 2027 году работа будет завершена. Возьмем на особый контроль», — заверил Путин, пообещав обратить на это внимание Минкультуры и администрации президента. «Поработаем. Надеюсь, что все получится», — добавил он.
Театр Бориса Эйфмана работает в Санкт-Петербурге более 40 лет. Однако все это время творческий коллектив не имеет собственной сцены. Путин гарантировал художественному руководителю труппы, что здание театра будет построено в Санкт-Петербурге. В 2019 году губернатор города Александр Беглов предложил создать арт-парк на территории Тучкова буяна — между Биржевым и Тучковым мостами и до Петропавловской крепости. В арт-парке планируется построить подземный концертный, театральный, выставочный комплекс, а на поверхности — Дворец танца Эйфмана. Сроки сдачи сооружения несколько раз переносились. Президент РФ обращал внимание на необходимость закончить проект.