Опрос: как россияне хотят похудеть «к лету»

Ранее Новости Mail и Здоровье Mail провели опрос, по результатам которого выяснилось, что только 48% россиян регулярно уделяют внимание физическому и ментальному здоровью, еще 32% делают это время от времени. Чаще всего для поддержания здоровья респонденты стараются избегать вредных привычек, следят за питанием, занимаются физической активностью и соблюдают режим сна. При этом 33% вообще не занимаются физической активностью, а среди вредных привычек чаще всего называют малоподвижный образ жизни, недосып, переедание и частое употребление сладкого или фастфуда.