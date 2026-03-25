Опрос: как россияне хотят похудеть «к лету»

Ранее Новости Mail и Здоровье Mail провели опрос, по результатам которого выяснилось, что только 48% россиян регулярно уделяют внимание физическому и ментальному здоровью, еще 32% делают это время от времени. Чаще всего для поддержания здоровья респонденты стараются избегать вредных привычек, следят за питанием, занимаются физической активностью и соблюдают режим сна. При этом 33% вообще не занимаются физической активностью, а среди вредных привычек чаще всего называют малоподвижный образ жизни, недосып, переедание и частое употребление сладкого или фастфуда.
Основным источником информации о здоровье для 70% опрошенных остается интернет, тогда как к врачам и специалистам обращаются заметно реже. Главными препятствиями к заботе о здоровье респонденты называют лень, усталость, финансовые трудности и нехватку времени. Полностью довольны своим физическим и ментальным состоянием только 5% опрошенных, тогда как почти половина скорее довольна, а 46% в той или иной степени недовольны.