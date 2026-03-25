Лор объяснила, чем грозит храп в детском возрасте

Частый храп во сне у ребенка может свидетельствовать о том, что организм получает недостаточно кислорода. А это, в свою очередь, сказывается на развитии малыша, об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщила детский отоларинголог Анастасия Вишнякова.
— Регулярный храп может привести к ряду последствий: дети быстрее устают, хуже усваивают новую информацию. У них могут появляться трудности в школе, раздражительность, гиперактивность или вялость. Исследования показывают, что длительное нарушение дыхания во сне может замедлять общее развитие, — заявила медик.
Отоларинголог отметила, что чаще всего храп у детей связан с увеличением аденоидов или миндалин, воспалительными заболеваниями, аллергическим ринитом и искривлением носовой перегородки.
Кстати, врачи научились лечить храп — для этого используется портативная машинка, которая через маску гонит воздух и накачивает глотку. Пневматическая подпорка не даёт стенкам вибрировать и смыкаться, рассказал RT. Внешне это проявляется отсутствием храпа, а по сути, человек нормально спит и дышит.