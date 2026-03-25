Две женщины, пропавшие во Франции, найдены убитыми в Португалии

Две женщины, пропавшие 20 марта в департаменте Аверон на юге Франции, обнаружены мертвыми на территории Португалии. Об этом агентству AFP сообщил источник, близкий к расследованию.

Возбуждено уголовное дело по статье о похищении и убийстве двух и более лиц. Основным подозреваемым является 42-летний мужчина, который поддерживал отношения с обеими погибшими — с одной он состоял в браке, с другой был разведен.

По версии следствия, он вывез женщин в Португалию, используя предлог встречи с детьми. Вместе с ним находились двое несовершеннолетних — двух и 13 лет.

Известно, что подозреваемый ранее работал в полиции и уже был судим за похищение ребенка и домогательства к бывшей супруге. Об исчезновении женщин заявили их родственники.

