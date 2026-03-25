Две женщины, пропавшие во Франции, найдены убитыми в Португалии

Две женщины, пропавшие 20 марта в департаменте Аверон на юге Франции, обнаружены мертвыми на территории Португалии. Об этом агентству AFP сообщил источник, близкий к расследованию.
Возбуждено уголовное дело по статье о похищении и убийстве двух и более лиц. Основным подозреваемым является 42-летний мужчина, который поддерживал отношения с обеими погибшими — с одной он состоял в браке, с другой был разведен.
По версии следствия, он вывез женщин в Португалию, используя предлог встречи с детьми. Вместе с ним находились двое несовершеннолетних — двух и 13 лет.
Известно, что подозреваемый ранее работал в полиции и уже был судим за похищение ребенка и домогательства к бывшей супруге. Об исчезновении женщин заявили их родственники.
Еще в конце декабря 35-летняя жительница Уфы пропала по прилете в Таиланд. Позже ее тело нашли в одних из апартаментов Бангкока, а затем предали земле в братской могиле. Последним днем жизни женщины значится 27 декабря. Именно в эту дату она в последний раз общалась со своим братом и попросила его перевести ей 300 тысяч рублей. После этого связь с ней оборвалась.