Две женщины, пропавшие во Франции, найдены убитыми в Португалии

Еще в конце декабря 35-летняя жительница Уфы пропала по прилете в Таиланд. Позже ее тело нашли в одних из апартаментов Бангкока, а затем предали земле в братской могиле. Последним днем жизни женщины значится 27 декабря. Именно в эту дату она в последний раз общалась со своим братом и попросила его перевести ей 300 тысяч рублей. После этого связь с ней оборвалась.