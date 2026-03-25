Шахназаров рассказал Путину, как составлялся список фильмов для школьников

«Должен сказать, что выяснилось, что не так легко создать такой список. Казалось бы, что легче? Берите фильмы, которые нравятся. Но в этом и проблема, что много было списков, которые были по субъективно каким-то созданным мотивам: “Мне понравилась картина, я видел, вот давайте ее включим”. Нам показалось, что это не очень верный принцип», — добавил Шахназаров.