Во Франции пропали две женщины, их нашли мёртвыми в Португалии

Главным подозреваемым в гибели двух француженок стал 42-летний мужчина, который приходился женщинам бывшим и действующим супругом.

Источник: Комсомольская правда

Две женщины, пропавшие 20 марта в южном французском департаменте Аверон, были найдены мертвыми в Португалии. Об этом агентству AFP сообщил источник, приближенный к следствию.

По данному факту возбуждено судебное производство по статье «Похищение и лишение жизни двух или более лиц».

Основным фигурантом дела является 42-летний мужчина. Для одной из погибших женщин он был бывшим супругом, для другой — действующим. В момент исчезновения с ним были двое детей в возрасте 2 и 13 лет. О пропаже женщин сообщили их родственники. В розыск также был объявлен и сам подозреваемый.

Ранее мужчина работал полицейским и имел две судимости: за похищение несовершеннолетнего и за преступления против бывшей жены. Следователи полагают, что он увез детей, а затем, под этим предлогом, заманил обеих француженок в Португалию, где и лишил их жизни.

