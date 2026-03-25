Во Франции пропали две женщины, их нашли мёртвыми в Португалии

Две женщины, пропавшие 20 марта в южном французском департаменте Аверон, были найдены мертвыми в Португалии. Об этом агентству AFP сообщил источник, приближенный к следствию.
По данному факту возбуждено судебное производство по статье «Похищение и лишение жизни двух или более лиц».
Основным фигурантом дела является 42-летний мужчина. Для одной из погибших женщин он был бывшим супругом, для другой — действующим. В момент исчезновения с ним были двое детей в возрасте 2 и 13 лет. О пропаже женщин сообщили их родственники. В розыск также был объявлен и сам подозреваемый.
Ранее мужчина работал полицейским и имел две судимости: за похищение несовершеннолетнего и за преступления против бывшей жены. Следователи полагают, что он увез детей, а затем, под этим предлогом, заманил обеих француженок в Португалию, где и лишил их жизни.
