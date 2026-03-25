Дачникам рассказали, что сажать в теплицах в конце марта

Конец марта — подходящее время для посевов в теплице. Жители средней полосы уже могут сажать семена капусты и шпината, об этом рассказала в беседе с «РИАМО» садовод Светлана Самойлова.
— Если у дачников есть теплицы, уже вполне можно начать сеять белокочанную капусту ранних сроков созревания. Также для раннего урожая зелени сеем шпинат, рукколу, укроп, — перечислила эксперт.
Собеседница издания добавила, что также уже можно высаживать брюссельскую капусту и листовой салат. Главное, не торопиться с посадками в открытый грунт из-за возможных заморозков.
Кстати, чтобы процесс пересадки был менее травматичным для растений, рекомендуется использовать специальные мешочки с удобренной почвой для рассады. Этот подход позволяет избежать повреждений при переносе растений в открытый грунт, передает телеканал «Царьград».
360.ru рекомендовал дачникам до конца марта навести порядок на своих участках, чтобы подготовиться к новому сезону. Следует проверить садовый инвентарь (лопаты, грабли, секаторы и другие инструменты) и технику.