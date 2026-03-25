Названы самые популярные направления отдыха у россиян этой весной

Россияне намерены отдыхать за границей этой весной, среди популярных направлений у туристов — Китай, Узбекистан и традиционная Турция. К такому выводу пришли аналитики сервиса по подбору авиабилетов, результаты исследования опубликовала «Газета.Ru».
— Среди зарубежных направлений лидирует Узбекистан. На него приходится 19% всех международных бронирований авиабилетов на весенние каникулы. В пятерку также вошли Турция, Китай, Армения и Грузия, — говорится в опубликованном сообщении.
Уточняется, что внутри страны наибольшей популярностью пользуются Москва, Санкт-Петербург и Сочи.
Кстати, в 2026 году россиян ждут самые короткие майские за последние восемь лет — отдохнуть получится всего шесть дней, рассказал RT. В производственном календаре указано, что выходные приходятся на следующие даты: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.