Эйфман пригласил Путина на будущее открытие Дворца танца в Петербурге

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Народный артист России Борис Эйфман пригласил президента России Владимира Путина на будущее открытие Дворца танца, строительство которого ведется в исторической части Санкт-Петербурга, а также на 50-летний юбилей возглавляемого им Санкт-Петербургского государственного академического театра балета.
«В сентябре 2027 года нашему театру исполняется 50 лет. Для театра и для меня лично необходимость отмечать полувековой юбилей на чужой сцене будет тяжелым ударом. За последние 25 лет концепция строительства комплекса зданий на Тучковом Буяне многократно менялась, но всегда сохранялась идея возведения там Дворца танца. Решающую роль в этом сыграла ваша поддержка. Спасибо вам за это большое», — сказал хореограф на заседании Совета по культуре.
«Дорогой Владимир Владимирович [Путин], я был бы счастлив, если бы вы нашли возможность присутствовать на открытии Дворца танца и поздравить Театр танца с его 50-летием. Это стало бы для нас бесценным подарком», — обратился Эйфман к главе российского государства.
Эйфман поблагодарил президента за неизменное внимание к творческой деятельности коллектива театра. Вместе с тем он посетовал на неоднократный перенос сроков завершения строительства Дворца танца, который должен стать не только сценой Театра балета, но и международным центром хореографического искусства.
Он отметил, что до юбилея театра осталось полтора года. «Срок небольшой, но реальный. Все зависит от организации процесса строительства, который, на мой взгляд, не соответствует необходимому профессиональному уровню», — сказал Эйфман, попросив президента привлечь внимание профильных ведомств к сложившейся ситуации.