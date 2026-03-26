Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владельцев умных гаджетов предупредили о возможных взломах часов и весов

Техэксперт Двилянский: мошенники могут взломать умные часы и весы.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники могут взломать так называемые умные гаджеты: часы или весы, чтобы получить доступ к личной информации россиян. Об этом предупредил в разговоре с «Газетой.Ru» кандидат технических наук Алексей Двилянский.

— Когда мы надеваем фитнес-браслет или становимся на умные весы, мы отправляем очень личные данные на серверы производителей. Информация может оказаться у злоумышленников. Подобные устройства следует рассматривать как потенциальный источник утечек данных, — считает специалист.

Он пояснил, что сведения о маршрутах тренировок, например, могут раскрывать местоположение пользователя, включая адрес проживания. А данные о здоровье — стать инструментом для шантажа или таргетированных рассылок.

Важно помнить, что мошенники обычно начинают с сообщений о подозрительной операции, блокировке счёта, попытке входа в личный кабинет, проверке безопасности, оформлении кредита, отмечает RT. Дальше жертву подталкивают к быстрым действиям: назвать код из смс, установить приложение или перевести деньги на так называемый безопасный счёт.