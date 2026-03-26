Лирическая одиссея: «Космическая собака Лида» в кино, Александр Збруев — на сцене

Всё было бы хорошо, если бы овдовевший семидесятилетний Бекинэ не задумал снова жениться… И началось настоящее светопреставление! Спектакль наполнен шутками, неиссякаемым жизнелюбием и особым внутренним светом, исходящим от жителей Кавказа. И здесь вы обязательно увидите чудо! Не такое, какое случается от взмаха волшебной палочки, а совсем другое, настоящее — то, которое может произойти, если в сердце поселится любовь. На гастролях в Тбилиси местные жители отметили, что актерам пермского театра «У Моста» удалось невероятное — перевоплотиться в настоящих жителей Кавказа, передать их особый темперамент и характер.