Лирическая одиссея: «Космическая собака Лида» в кино, Александр Збруев — на сцене

Кино и сериалы.
«Космическая собака Лида», 16+
Режиссер: Евгений Сангаджиев. В ролях: Юлия Пересильд, Евгений Ткачук, Евгений Стычкин, Сергей Безруков, Александра Бортич, Алексей Макаров.
Дебютная полнометражная картина режиссера сериалов «Балет» и «Happy End» Евгения Сангаджиева. В фильме переплетаются элементы роуд-муви, классической семейной комедии и научной фантастики. История начинается в 2000 году. Отец-космонавт дарит своему 13-летнему сыну Игорю собаку Лиду, свою напарницу. У четвероногой после полета обнаруживается суперспособность, благодаря которой парень встречает себя из будущего. Взрослый Игорь сообщает: отцу грозит смертельная опасность. В итоге странная троица отправляется на Байконур, чтобы предотвратить катастрофу.
В прокате с 26 марта.
«Буратино», 6+
Режиссер: Игорь Волошин. В ролях: Виталия Корниенко, Александр Яценко, Лев Зулькарнаев, Анастасия Талызина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Виктория Исакова, Федор Бондарчук, Светлана Немоляева, Рузиль Минекаев.
Масштабная экранизация знаменитой сказки Алексея Толстого после успеха в новогоднем кинопрокате выходит онлайн. Премьера современной версии «Буратино» режиссера Игоря Волошина на больших экранах состоялась 1 января 2026 года — спустя 50 лет после советской классики «Приключения Буратино». Новый фильм заработал более 2,3 млрд рублей в отечественном прокате. На экране — знакомые нескольким поколениям герои, любимая музыка Алексея Рыбникова, но новые яркие визуальные решения.
С 27 марта в онлайн-кинотеатрах Wink, Кинопоиск, Okko.
«День рождения Сидни Люмета», 16+
Режиссер: Рауль Гейдаров. В ролях: Артем Кошман, Джульетта Степанян, Мариэтта Цигаль-Полищук, Артем Федотов, Казбек Багаев.
Дебютный автобиографичный фильм Рауля Гейдарова со звездой сериала «Черная весна» Артемом Кошманом. По сюжету 17-летний Дато из южного поселка живет со своей бабушкой и мечтает уехать в Санкт-Петербург, чтобы стать режиссером, как Сидни Люмет, родившийся с ним в один день. Жизнь героя меняется, когда домой из тюрьмы возвращается его мать. Это событие вынуждает Дато столкнуться с семейными тайнами, потерями и жестокостью. Всё это станет проверкой его силы, внутренней чистоты и верности своей мечте.
С 1 апреля в онлайн-кинотеатре Wink.
Театр.
«Русалка», 18+
Режиссер-постановщик: Александр Титель. В ролях: Дмитрий Ульянов, Елена Гусева, Наталья Зимина, Владимир Дмитрук.
«Русалку» называют первой русской лирико-драматической бытовой оперой. Премьера ее состоялась еще в 1856 году в Петербурге в постановке Александра Даргомыжского. Основой стала одноименная неоконченная драма Пушкина. Постановщик современной версии Александр Титель предлагает взглянуть на фантастический мир как на проекцию внутреннего состояния человека: горькие сожаления и чувство вины превращают призраков в реальность.
26 марта, 19:00, МАМТ.
«Ночь театров — 2026».
Ежегодно 27 марта отмечается Всемирный день театра. Столица традиционно встречает эту дату масштабной акцией «Ночь театров». В Московском Губернском театре пройдет творческая встреча «В поисках нового Дон Жуана». В МХТ имени А. П. Чехова театровед и журналист Вадим Верник проведет встречу из цикла «Мхатовские пятницы» с главным художником МХТ Николаем Симоновым. В Театре Вахтангова планируется ночная экскурсия в закрытые для зрителей пространства закулисья — гримерные и театральные цеха. К акции присоединятся и другие учреждения.
27 марта.
«Мещане», 16+
Режиссер: Павел Сафонов. В главных ролях: Сергей Юшкевич, Татьяна Корецкая, Виктория Романенко, Сергей Гирин, Алена Бабенко, Даниил Попов, Олег Феоктистов, Елена Плаксина.
Спектакль по пьесе Максима Горького «Мещане» исследует уязвимость личных границ, где сталкиваются деспотичная родительская любовь и стремление детей вырваться на свободу. В истории про вечный конфликт поколений режиссер, с одной стороны, ищет новые актуальный смыслы — сегодняшний нерв, с другой — стремится через любовь вскрыть социальную драму Горького, вдыхая в нее поэзию.
28 марта, 19:00, «Современник».
«А. Збруев», 16+
Режиссер: Ильдар Гилязев. В ролях: Александр Збруев.
Александр Збруев отмечает 88-летие моноспектаклем-откровением. Народный артист России откроет зрителям самые яркие страницы своей биографии: дебют на сцене театра им. Ленинского Комсомола, юность на Арбате, встречи с Анатолием Эфросом, Булатом Окуджавой, Марком Захаровым и другими легендами «Ленкома». В программе вечера — стихотворения Бориса Пастернака и Булата Окуджавы и монологи из культовых спектаклей родной сцены.
30 марта, 19:00, «Ленком Марка Захарова».
«Стойкий оловянный солдатик», 6+
Хореограф-постановщик: Георгий Ковтун. В ролях: Полина Химич, Тимур Куаталиев, Валерий Кравцов.
Одноактный балет для юных зрителей по мотивам сказки Андерсена на сцене РАМТа покажет балетная труппа Театра Наталии Сац. В постановке танцевальные па соседствуют с цирковыми трюками, гигантские тролли выпрыгивают из сундука, а огромная движущаяся рыба пускает пузыри. Музыку к балету «Стойкий оловянный солдатик» специально для театра написал композитор Леонид Любовский.
30 марта, 12:00, РАМТ.
«Тевье-молочник», 12+
Режиссер: Сергей Федотов.
Спектакль Сергея Федотова, рассказывающий непростую историю Тевье-молочника, пронизан любовью, добром, оптимизмом и жизнелюбием. Тонкий еврейский юмор становится своеобразным щитом, защищающим от безысходности и позволяющим увидеть свет даже в самых мрачных событиях. История Тевье — это не просто личная трагедия, это отражение судьбы целого народа, многострадального и терпеливого, прошедшего через века испытаний и сохранившего свою идентичность. И в этом контексте его смирение приобретает особое значение. Это не пассивное принятие судьбы, а жизненная позиция, позволяющая сохранить веру и человечность даже в самые тяжёлые времена.
28 марта, 15:00 и 19:00, Театр на Страстном.
«Мачеха Саманишвили», 12+
Режиссер: Сергей Федотов.
Искрометная грузинская комедия с национальными песнями и танцами погружает в атмосферу старой Грузии! На сцене оживает солнечная Имеретия! Добрая и светлая история о маленькой имеретинской деревне, где все живут одной большой семьёй. Живут небогато, но весело, а собираясь за большим столом, решают проблемы «всем миром».
Всё было бы хорошо, если бы овдовевший семидесятилетний Бекинэ не задумал снова жениться… И началось настоящее светопреставление! Спектакль наполнен шутками, неиссякаемым жизнелюбием и особым внутренним светом, исходящим от жителей Кавказа. И здесь вы обязательно увидите чудо! Не такое, какое случается от взмаха волшебной палочки, а совсем другое, настоящее — то, которое может произойти, если в сердце поселится любовь. На гастролях в Тбилиси местные жители отметили, что актерам пермского театра «У Моста» удалось невероятное — перевоплотиться в настоящих жителей Кавказа, передать их особый темперамент и характер.
29 марта, 15:00 и 19:00, Театр на Страстном.
«Карамазовы», 16+
Режиссер: Сергей Федотов.
Это именно Достоевский. Без всяких примесей. Достоевский, столь тревожно и тонко резонирующий с сегодняшним днём. Театр продолжает диалог с автором о Боге и бессмертии души, о времени и месте человека в нем. О человеке, терзаемом сомнениями, раздираемом страстями, жаждущем любви, денег, власти, мечущемся от добра ко злу и от зла к добру. Человеке, ищущем свой путь, свою веру, своего Бога. Всё это оживает на сцене, превращаясь в сумасшедший водоворот. Спектакль как гипнотический сеанс. Зрителя постепенно втягивают в запутанный лабиринт чувств, а потом шквалом обрушивают на него жар неистовых страстей.
Режиссеру удается передать смену настроения каждого из героев, когда, в одну секунду, мирная беседа может превратиться в ссору, а скандал внезапно остановиться и обратиться в сон.
30 марта, 19:00, Театр на Страстном.
«Любовь и голуби», 12+
Режиссер: Сергей Федотов.
«Любовь и голуби» Владимира Гуркина — знакомая всем по популярному советскому фильму, невероятно смешная и одновременно трогательная история Любви, Измены и Прощения.
В размеренную жизнь обычной деревенской семьи как вихрь врывается роковая женщина Раиса Захаровна. Главный герой Вася Кузякин начисто теряет голову! Красивая городская жизнь и страстный любовный угар! А дома в деревне: жена, дети, хозяйство и любимые голуби. На фоне комичных ситуаций и неожиданных поворотов сюжета разворачивается нешуточная драма, заставляющая задуматься о смысле жизни.
Любимые герои, народный юмор, музыкальные хиты 80-х и зажигательные танцы никого не оставят равнодушным!
31 марта, 19:00, Театр на Страстном.
Музеи.
«Семья — мое наследие», 0+
Совместный проект генеалогов и музейных экспертов в «Коломенском» исследует тему преемственности поколений на примере династий Бенуа и Морозовых. Посетители узнают, как в этих семьях воспитывали детей и сохраняли традиции, почему купцы считали деньги «обязанностью, а не правом», как меценатство может стать продолжением династии. В экспозиции — редкие архивные документы и видеоинтервью.
До 30 апреля, Музей Москвы.
Концерты.
«Мураками», 12+
Группа «Мураками», известная хитами «Нулевой километр», «Бред» и «Про Урал», отправляется во вторую часть своего юбилейного тура под названием «Избранное». Это музыкальный итог двадцатилетнего пути: откровенная лирика в сочетании с мощным рок-драйвом. Программа, отточенная в осенних гастролях, объединяет знаковые хиты 12 студийных альбомов и новые композиции.
29 марта, 19:00, клуб Base.
Шоу Эмре Алтуга, 6+
Звезда турецкого сериала-хита «Зимородок», который занял седьмую строчку в Рейтинге российских сериалов 2025 года по версии «Медиалогии», Эмре Алтуг везет в Москву масштабное авторское шоу «Сказка поп-музыки». Под аккомпанемент оркестра он исполнит свои лучшие песни, представит танцевальные номера и расскажет фанатам о творческом пути. Сюжетная линия спектакля будет полностью озвучена на русском языке.
28 марта, 20:00, КЗ «Москва».
Перголези. Stabat Mater. Чайковский. Симфония № 6, 6+
В Большом зале Московской консерватории состоится торжественный вечер, объединяющий два знакомых произведения своих эпох: духовную кантату Stabat Mater Дж. Перголези и Шестую симфонию П. И. Чайковского. Грандиозные полотна прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением маэстро Ивана Никифорчина. Сольные партии в кантате представят лауреаты международных конкурсов и молодые оперные звезды Эльмира и Эльнара Карахановы.
28 марта, 19:00, Большой зал консерватории им. П. И. Чайковского.