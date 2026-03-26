Бразильский связной: за что «Секретный агент» получил столько призов

В этой амбивалентности, в этом постоянном сомнении в именах, фактах, деталях, в утаивании прошлого и неспособности прозреть настоящее и предвидеть будущее — то самое, что делает «Секретного агента» фильмом двадцатых годов нашего столетия. Фальсификации, помноженные сами на себя, выкрученные до противоположных значений противоречивые данные, исторические мифы, в отношении которых даже на коротком промежутке времени никто не может договориться, воплощены в этом фильме как в самом наглядном примере того, как жертва режима может казаться опаснейшим «агентом» и как время ничего не расставляет по местам, а только запутывает и смеется над нами. И невероятное количество имен, фотографий и других «пасхалок» Бразилии 70-х, которыми перенасыщен этот фильм, только усиливают ощущение того, что мы так до конца ни в чем и не разберемся.