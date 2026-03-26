Очень славные дела: чем зацепили зрителя лидеры Российского рейтинга сериалов

Мрачные детективы на основе реальных уголовных дел, перезапуски культовых франшиз и мелодрамы о влюбленных, которых разлучают непреодолимые обстоятельства: первая десятка свежего Рейтинга российских сериалов задала тренд на жанровое разнообразие. Компания «Медиалогия» составила топ популярности сериалов 2025 года с учетом просмотров, активности поисковых запросов, обсуждения в соцсетях, цитируемости и ряда других критериев. В топ-10 оказались как российские, так и зарубежные хиты. О том, почему первую десятку сформировали конкретные сериалы, почему они, что называется, залетели, «Известиям» рассказали эксперты киноиндустрии: продюсеры, сценаристы, актеры, критики и топ-менеджеры крупных компаний.
«Игра в кальмара», 1-е место.
Южнокорейский сериал стал культурным феноменом. В 2025 году вышел его третий сезон, и зрители по всему миру вновь прильнули к экранам, чтобы посмотреть, как бедные люди, играя в гигантских кукольных декорациях в детские игры на выживание, борются с системой.
Жан Просянов, гендиректор «Кино-театр.ру»:
«Игра в кальмара» — это уникальный культурный феномен, который критикует текущую ситуацию в современном западном обществе, к которому Южная Корея и относится. Это критика капитализма, закредитованности, расслоения общества. Здесь, мне кажется, с одной стороны, есть некоторая экзотизация. При этом это понятный формат сериала в духе «Королевской битвы». Но за этим стоят долгие и упорные инвестиции как государства в корейский кинематограф, так и современных стримингов, которые делают на него большую ставку.
А тот факт, что это популярно в нашей стране, говорит о том, что есть какие-то универсальные вещи. Несмотря на уход западных платформ и западного контента, информация проникает. И когда появляются такие большие вещи в мире сериалов, то в этом смысле мир становится един. Но при этом я хочу сказать, что лично для меня главный феномен года — это «Ландыши».
«Очень странные дела», 2-е место.
Действие сериала переносит зрителей в вымышленный городок Хоукинс. Группа местных подростков обнаруживает параллельную реальность — Изнанку, обитатели которой хотят разрушить их мир. В «Очень странных делах», которые просуществовали пять сезонов (последний вышел как раз в 2025-м), удачно соединились элементы фантастики, мистики, драмы, комедии — всё на фоне визуально стильных и атмосферных 1980-х.
Артем Ремизов, кинообозреватель, автор Telegram-канала «Ремизорро»:
«Мне кажется, одна из главных вещей, которая тронула нашего зрителя во время просмотра “Очень странных дел”, — стильная ностальгия. Да, нам не очень знаком американский колорит тех времен, но он так или иначе возвращает зрителя в детство — во времена, когда каждая прогулка с друзьями на улице была маленьким приключением. А в совокупности со стильным оформлением, за которое цепляется глаз, сериал работает сразу на весь спектр человеческих чувств.
«Очень странные дела» — это сказка о дружбе и самоотверженности. Сериал правильно рассказывает о том, что каждый из нас может стать героем, если впустить этот героизм в свое сердце. А еще, размышляя о том, откуда у финальных сезонов такие высокие рейтинги, стоит сказать, что главные герои росли на наших глазах, а многие зрители — вместе с ними. Мы наблюдали, как они изучают себя, свои новые эмоции, и это сближало и роднило нас с ними. Поэтому перед стартом финального сезона многие российские зрители снимали ролики в свои соцсети, где рассуждали о том, кто может погибнуть в финальном сезоне. И постоянно уточняли, что очень не хотят смерти того или иного персонажа, поскольку они уже все стали нам друзьями из соседнего двора".
«След», 3-е место.
Премьера детектива «След» состоялась почти 20 лет назад, столько же вышло сезонов, а интерес к сериалу по-прежнему активный. Его главные герои — сотрудники ФЭС (Федеральной экспертной службы). Они лучшие специалисты во всех областях криминалистики и раскрывают сложнейшие преступления.
Марина Белова, замгендиректора, глава дирекции программ и маркетинга Пятого канала:
«У нас кино для зрителя. Мы четко работаем со своей целевой аудиторией. Ее ядро — женщины 25−59 лет. Мы придумываем для них различные миры. Как правило, персонажи, которые действуют в рамках этих детективных историй, — мужчины. Не одиночки, а всегда команды. Это понятные герои, у них понятные профессии. Это те люди, которые живут рядом с тобой, но с ними происходят разные смешные, забавные приключения. Все наши франшизы объединяет тема социальной справедливости. Зло будет наказано. Это есть и в “Следе”, и в других наших сериалах, которые попали в топ-100».
«Папины дочки», 4-е место.
Премьера первых «Папиных дочек» тоже состоялась почти 20 лет назад. Исполнительницы главных ролей росли на глазах у зрителей. Два года назад проект перезапустили. Формулу взяли ту же — отец остается один с оравой детей после того, как его загадочно бросает жена. История повторяется в той же семье, но спустя поколение, поэтому в шоу участвуют не только новые актеры, но и звезды оригинального состава.
Филипп Бледный, актер, исполнитель роли отца в комедии «Папины дочки. Новые»:
«Место в рейтинге меня не удивило, а в очередной раз сильно порадовало, потому что “Папины дочки. Новые” продолжают свое победное шествие на уровне с зарубежными топами. Это важно, потому что мы понимаем, что старались не зря, что вся эта большая и очень сложная работа, проделанная командой, востребована и оценена по достоинству.
Секрет прост: люди устали от чернухи, тяжелого и хтонического контента и хотят простую и легкую историю о любви и дружбе, о семье с понятным конфликтом. Без него никак, когда у тебя четыре дочери, как у моего героя. И мы, «Папины дочки. Новые», для наших зрителей стали таким спасательным кругом и «куриным супом для души». Ко мне часто на улице подходят люди и говорят, что мы помогаем в воспитании. Когда взрослые видят, что их дети смотрят «Дочек», они понимают, что это безопасная зона и можно не волноваться. Конечно же, сработал каст: девчонки настолько точные, при этом разные — непохожие друг на друга личности. А наши семейные отношения очень настоящие, потому что на площадке весело, царят дружба и тепло — всё это передается зрителям".
«Универ», 5-е место.
«Универ» начался в 2008 году с истории бедных студентов Аллочки, Кузи, Тани и Гоши, в общагу к которым подселили сына олигарха Сашу. С тех пор проект выпустил не одно поколение героев. В 2025 году эстафету принял «Универ. Молодые».
Вячеслав Дусмухаметов, продюсер франшизы «Универ»:
«Эта вселенная была создана очень давно. Было снято четыре сериала. Теперь уже герои руководят авторами, а зрителям они настолько полюбились, что стали членами семьи. Проект настолько… я не скажу старый, но он стал классическим сериалом. Так что зрители его любят и смотрят, многие даже по привычке. Стоит сказать, что последний “Универ. Молодые” по телевизору прошел не очень хорошо, зато успешно — на стриминге. Непонятно, как и чему верить. Для чего и существует “Медиалогия” — хочется узнать настоящие цифры».
«Ландыши», 6-е место.
Музыкальная мелодрама «Ландыши. Такая нежная любовь» стала событием в мире отечественного кино в 2025 году. Проект вышел 1 января — тихо, без агрессивного промо. Но за считаные дни он стал бешено популярным — его обсуждали в соцсетях, разбирали на фрагменты кинокритики. Проект об отношениях богатой наследницы Кати и простого танкиста Лехи, который уходит защищать Родину, набрал более 100 млн просмотров на разных платформах и в телеэфире.
Александр Косарим, директор по контенту онлайн-кинотеатра Wink:
"Сериал получился ламповым, сказочным. Мне кажется, это то, чего нам не хватало. Всегда зрители хотят видеть какого-то современного героя. Там этот герой абсолютно точно присутствует. Всегда люди хотят видеть искренние чувства. Любовь — то, чем этот сериал пропитан. Там, кроме того, есть самопожертвование, героизм — чистые эмоции. В жизни так много сложного, а там всё очень прямолинейно и просто: если любишь — люби, если говоришь правду — делай, если есть позиция — отстаивай.
Эти простые, во многом инстинктивные вещи там показаны. Это прямой путь, который вызывает широкий отклик. Когда мы входили в проект, мы не думали, что он про СВО. Мы считаем, что этот сериал про отношения, про людей, которые оказались в разных сложных обстоятельствах и перипетиях, но это всё равно история про жизнь, про любовь и про веру в будущее".
«Зимородок», 7-е место.
После того как отгремел сериал «Постучись в мою дверь», фанаты турецкого контента переключились на «Зимородок». История всё о том же — о сильной любви двух людей, которых всё время что-то яро пытается разлучить: родственники, завистники, обстоятельства, собственные упрямые характеры. Впрочем, формула успеха в случае с турдизи в этом и заключается. Плюс красивые лица, богатые дома мечты и душещипательная музыка. Результат этого уравнения актеры сериала ощущали почти физически — фанаты, преимущественно из России, ежедневно дежурили у особняка в Стамбуле, где проходили съемки, чтобы сфотографироваться с кумирами.
Эмре Алтуг, исполнитель роли Орхана Корхана в сериале «Зимородок»:
«Вообще-то, что поклонники приезжали на съемки, нас очень радовало. Среди них действительно было очень много русских туристов. Они привозили подарки. Мы каждый раз радовались этому, по возможности фотографировались. В какой-то момент фанаты даже обнаружили еще один путь, как подобраться к особняку, — с воды (смеется). Стали подплывать на катерах, махать нам руками. Мы махали в ответ. Но не только в России, в Турции этот сериал тоже стал очень популярным. Это правда очень успешная работа».
«Аутсорс», 8-е место.
Первые зрители увидели «Аутсорс» с Иваном Янковским в главной роли задолго до премьеры — еще в 2024 году на фестивале «Новый сезон». Там проект получил главный приз — был назван «Самым ожидаемым сериалом». В феврале 2025-го он вышел онлайн. Это один из самых мрачных и необычных сюжетов прошлого года. События разворачиваются в середине 1990-х в депрессивных декорациях маленького провинциального города незадолго до введения моратория на смертную казнь. Новый надзиратель местной тюрьмы устраивает бизнес — начинает продавать родственникам жертв возможность отомстить убийцам.
Гавриил Гордеев, генеральный продюсер Okko:
«Аутсорс» — необходимое произведение для данного момента времени, затрагивающее вечную тему справедливости. Если говорить на уровне философии, это, по сути, ветхозаветное фэнтези. Вопросы есть, а ответов нет — потому что ответы даны в Новом Завете. Это очень интересная конструкция. Здесь нет хеппи-энда — как и в русской драматургии в целом: вместо него есть катарсис. И ты его испытываешь, потому что в конце нет материальной награды — вроде «победил, заработал денег» и так далее. Это не западная модель драматургии. Согласно русскому культурному коду, здесь происходит одухотворение: ты начинаешь понимать, задаешься вопросами, которые помогают осознать боль, проработать ее, принять решения, отпустить, простить, забыть. И, как ни странно, большинство хитов даже попсовых несут в себе этот эффект для зрителя".
«Первый отдел», 9-е место.
Остросюжетный детектив снят на основе реальных уголовных дел и рассказывает о талантливом следователе Юрии Брагине. Его сыграл Иван Колесников. Проект насчитывает уже пять сезонов.
Сергей Сычев, кинокритик:
«Первый отдел» идеально попал в нишу, в которую целился. Это сериал для тех, кто хочет чуть больше, чем просто детективное шоу, каких много у конкурентов. Авторы для своей работы получили официальную поддержку Следственного комитета, что стало для целевой аудитории идеальной рекламой".
«Фишер», 10-е место.
«Фишер» — второй проект в топ-10, где главную роль исполнил Иван Янковский. Здесь он тоже сотрудник правоохранительных органов — следователь, который вместе с напарниками расследует зверские убийства. В его основе реальные события. Прозвище Фишер имел серийный убийца Сергей Головкин. Второй сезон тоже рассказывает о реальном преступнике, но о ком именно — создатели не раскрывают, потому что события происходили не так давно и разговоры об этом могут задеть родных жертв и выживших.
Андрей Золотарев, сценарист («Слово пацана», «Буратино», «13 клиническая»):
«Ностальгические детективы — немного пугающие, нуарные — очень хорошо работают в целом. Это жанр, который наш зритель любит и с удовольствием смотрит. Но “Фишер” еще и качественно сделан. Он не похож ни на что. Первый сезон стал прорывом — вышел за рамки привычного телевизионного детектива. Он оказался очень платформенным, взрослым, жестким. А герой, которого прекрасно воплотил Иван Янковский, — это очень круто получившийся персонаж. Вторая часть это подчеркивает».