Очень славные дела: чем зацепили зрителя лидеры Российского рейтинга сериалов

«Очень странные дела» — это сказка о дружбе и самоотверженности. Сериал правильно рассказывает о том, что каждый из нас может стать героем, если впустить этот героизм в свое сердце. А еще, размышляя о том, откуда у финальных сезонов такие высокие рейтинги, стоит сказать, что главные герои росли на наших глазах, а многие зрители — вместе с ними. Мы наблюдали, как они изучают себя, свои новые эмоции, и это сближало и роднило нас с ними. Поэтому перед стартом финального сезона многие российские зрители снимали ролики в свои соцсети, где рассуждали о том, кто может погибнуть в финальном сезоне. И постоянно уточняли, что очень не хотят смерти того или иного персонажа, поскольку они уже все стали нам друзьями из соседнего двора".