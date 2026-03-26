В Санкт-Петербурге за год удалось отговорить от аборта 761 женщину

«Особенно непросто бывает убедить сохранить ребёнка тех женщин, которые планируют прервать первую беременность. Всего за год в городе было совершено более 9,8 тысячи абортов, но благодаря работе специалистов 761 женщина изменила своё решение. Это примерно 30 процентов от общего числа тех, кто обращался за процедурой прерывания беременности», — рассказала Агапитова.
Как уточняется, не каждое прерывание беременности происходит по воле женщины. В статистику также входят перинатальные потери — выкидыши и гибель младенцев при родах.
Ранее в Госдуме разработали законопроект, который вводит наказание за публичную травлю женщин, принявших решение о прерывании беременности. Парламентарии предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьёй. Если закон примут, то за публичные призывы к преследованию и осуждению женщин в связи с абортом гражданам придётся заплатить от 10 до 20 тысяч рублей.
