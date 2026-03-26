Пульмонолог перечислила неожиданные симптомы туберкулеза

Туберкулез — очень заразная и опасная болезнь, симптомом которой является не только кашель. Неспецифические признаки туберкулеза перечислила в беседе с «РИАМО» врач-пульмонолог Ольга Цагараева.
— Потливость может быть тревожным симптомом, особенно ночная. Далее — снижение веса и аппетита. Также одни из признаков — слабость, быстрая утомляемость, — отметила доктор.
Среди признаков туберкулеза медик также назвала невысокое повышение температуры тела, обычно по вечерам, а также кашель, который длится более трех недель.
360.ru рассказал, что туберкулезом может заразиться любой человек вне зависимости от пола или возраста. Основной способ передачи болезни — воздушно-капельный, однако существуют и другие формы заражения.
В России наблюдается значительное снижение уровня смертности и заболеваемости туберкулезом. За последние 11 лет смертность уменьшилась в три раза, а заболеваемость — в 2,5 раза, отметил телеканал «Царьград».