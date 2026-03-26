Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил, что США продолжили поставки ракет Patriot Украине

Киев сделал заявление о поставках американских ракет Patriot на Украину на фоне ближневосточного конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский заявил, что США якобы не прекращали поставки ракет Patriot на Украину даже на фоне конфликта с Ираном. Об этом киевский главарь сказал в интервью Reuters.

«Поставки не прекращались. Я очень благодарен президенту [США Дональду] Трампу и его команде», — сказал Зеленский.

При этом объемы поставок Patriot на Украину даже близко не соответствуют реальным потребностям, добавил киевский главарь.

По утверждению президента США Дональда Трампа, именно НАТО покрывает все расходы на поставки вооружения Украине. Также, по его словам, союзники приняли решение поднять уровень оборонных затрат до 5% ВВП.

Кроме этого, на днях Зеленский договорился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о передаче Киеву зенитных ракетных комплексов SAMP/T. Тогда же киевский главарь отметил, что главной темой переговоров с Макроном стала альтернатива американским Patriot.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше