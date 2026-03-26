Календарь на 26 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

26 марта в мире отмечают День борьбы с эпилепсией, или Фиолетовый день. В России профессиональный праздник у сотрудников подразделений по борьбе с хищениями на транспорте. А по народному календарю сегодня Никифоров день, когда вода, согласно поверьям, обретает особую целебную силу. Какие еще даты и праздники отмечают 26 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 26 марта.
* ~Фиолетовый день, или День больных эпилепсией~
Эпилепсия — один из самых распространенных неврологических диагнозов, который встречается у людей любого возраста. Она проявляется повторяющимися приступами, вызванными аномальной электрической активностью нейронов в головном мозге. Раньше эпилепсию называли «священной болезнью» или «падучей», считая, что она связана с мистическими силами и злыми духами. В мире, по данным ВОЗ, около 50 миллионов человек страдает этим заболеванием.
День борьбы с эпилепсией учредили в 2008 году по инициативе девятилетней пациентки Кессиди Меган из Канады. Девочка столкнулась с предрассудками и хотела донести до людей простую истину: приступы не делают человека опасным или неполноценным. Наука опровергает мифы о том, что эпилепсия разрушает личность или снижает интеллект. Во многих странах приняты законы, запрещающие дискриминацию пациентов — например, при трудоустройстве или вождении автомобиля. Фиолетовый цвет выбрали символом Дня борьбы с эпилепсией не просто так — по мнению специалистов, он действует успокаивающе на нервную систему.
* ~День подразделений по борьбе с преступным посягательством на грузы МВД РФ~
Транспортные перевозки всегда требовали повышенного внимания к сохранности грузов. Когда-то сотрудники подразделений, обеспечивающих безопасность перевозок, входили в состав уголовного розыска. 26 марта 1980 года вышел приказ МВД СССР о создании в структуре УВД на транспорте отделений по борьбе с преступными посягательствами на грузы — ОБППГ. С тех пор дата считается профессиональным праздником. Сотрудники подразделений борются с хищениями и обеспечивают безопасность логистических цепочек.
* ~Международный день одиночества~
Каждому человеку нужно иногда побыть одному, чтобы перезагрузиться и отдохнуть от общества. Но часто одиночество становится серьезной проблемой. Всемирная организация здравоохранения выяснила, что каждый шестой житель планеты страдает от этого чувства, а около 100 человек в час умирают от причин, связанных с одиночеством. При этом у Международного дня одиночества нет негативной окраски — он лишь призывает ненадолго нырнуть в глубины собственного «Я», но не забывать о важности социальных связей.
Какие праздники отмечаются 26 марта в других странах.
День молодежи — Вьетнам. В этот день в 1931 году вьетнамская молодежь впервые официально объединилась в революционную организацию под руководством Коммунистической партии. Эта дата и сегодня остается важной для всех молодежных и профсоюзных объединений страны.
День принца Кухио — США. На Гавайях с 1949 года чтят память наследника гавайского престола, который стал первым представителем островов в конгрессе США. В 1919 году Кухио внес законопроект о предоставлении Гавайям статуса штата, но остров получил его только в 1959 году.
День независимости — Бангладеш. 55 лет назад лидер освободительного движения шейх Муджибур Рахман провозгласил независимость Восточного Пакистана, положив начало девятимесячной кровопролитной войне. В результате конфликта, который унес жизни сотен тысяч людей, на карте мира появилось новое государство — Бангладеш.
Религиозные праздники 26 марта.
* Четверток великого канона.
В четверг пятой недели Великого поста православная церковь отмечает Четверток великого канона. Миряне часто называют его Мариино стояние. Накануне вечером полностью читается Великий покаянный канон Андрея Критского и житие преподобной Марии Египетской, которая через покаяние превратилась в образец святости. Это одно из самых длинных богослужений в году, призванное укрепить дух верующих на пути к Пасхе.
* Перенесение мощей святого Никифора, патриарха Константинопольского.
Святитель Никифор жил в VIII-IX веках, в эпоху иконоборчества. За защиту святых икон он был сослан и умер в изгнании. В 847 году его мощи были торжественно перенесены в Константинополь. Святитель Никифор оставил богатое духовное наследие: исторические труды и догматические сочинения, которые до сих пор изучают богословы.
Народные праздники и приметы 26 марта.
* Никифоров день.
Наши предки верили, что именно к этой дате медведи окончательно просыпаются от зимней спячки, поэтому в лес не ходили, чтобы не тревожить косолапого хозяина. А вот рыбалка, напротив, сулила богатый улов. Особое внимание уделяли домашним животным: их нельзя было ругать или наказывать — по поверьям, обидчика ждали неудачи.
Главная традиция праздника — посещение бани. Воду в этот день считали целебной: верили, что она избавляет от хворей и очищает душу. Крестьяне топили баню, парились с березовыми вениками и обязательно мылись с особым тщанием, чтобы смыть с себя зимнюю усталость.
* Приметы.
Если в Никифоров день прилетели гуси — год будет урожайным.
Если в полях и на огородах не видно мышей — будет сильное половодье.
Туман предвещает дождливое лето.
Какие исторические события произошли 26 марта.
* 1351 год — состоялась знаменитая битва Столетней войны «Бой тридцати». 30 английских рыцарей и их союзников выступили против 30 французских рыцарей и оруженосцев в борьбе за бретонское наследство.
* 2003 год — на Марсе найдено замерзшее море.
Дни рождения и юбилеи 26 марта.
* В 1483 году родился Рафаэль Санти — итальянский живописец, график и архитектор, автор знаменитой «Сикстинской Мадонны».
Кто отмечает дни рождения.
* 82 года исполняется Дайане Росс — американской певице и актрисе.