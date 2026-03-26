Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе Discord, Steam и TeamSpeak

Вечером в среду, 25 марта, пользователи по всему миру столкнулись с масштабными проблемами в работе популярных сервисов Discord, Steam и TeamSpeak. Согласно данным сайта Detector404, пик жалоб пришелся на период с 20:00 до 22:00 по московскому времени.

Пользователи сообщают о невозможности подключения к серверам и проблемах с голосовой связью. В Discord, по данным очевидцев, не работают звонки и голосовые чаты. В Steam фиксируются сбои с подключением к серверам, а также проблемы с авторизацией. TeamSpeak также демонстрирует нестабильную работу.

По статистике Detector404, за последний час 72 процента жалоб на Discord поступило из России, четыре процента — из Беларуси, три процента — из США. В случае со Steam 80 процентов обращений пришлось на Россию, по три процента — на Нидерланды и Беларусь.

20 марта в Москве зафиксировали масштабный сбой в работе Telegram. Пользователи жаловались, что не приходят сообщения и не загружаются посты в каналах. Большинство обращений поступало из столицы — 19 процентов жалоб пришлось на Москву и два процента на область.

