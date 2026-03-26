Стало известно, как проверить чистоту воды в домашних условиях

Чистоту воды из родника, скважины или из-под крана можно проверить без использования лабораторного оборудования. Для этого пригодятся обычный чай и мыло, заявила в разговоре с «Газетой.Ru» сотрудник кафедры гидрологии Мария Гречушникова.
— В стакан со свежезаваренным чаем наливают 40−50 мл сырой воды. Если содержимое стакана имеет светлый оттенок, то качество воды приемлемое. Если чай помутнел, то воду пить нельзя: в ней может быть переизбыток солей или других вредных веществ, — сообщила специалист.
Эксперт также посоветовала использовать обычное мыло: если оно хорошо пенится, значит, вода мягкая, если нет — вода жесткая и не подходит для питья.
Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что категорически нельзя пить воду из родников, которые расположены в черте промышленного города. По словам экспертов, такая вода опасна для употребления, даже после кипячения.