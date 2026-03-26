В Москве курьеров хотят заменить роботами-доставщиками

В Москве полиции представили роботов, которые должны заменить курьеров. Как рассказал в Мосгордуме начальник столичного ГУ МВД России Олег Баранов, ведомство вместе с правительством работает с техкомпаниями.

Источник: Life.ru

«И нам недавно на базе Петровки, 38 представляли мобильные комплексы, которые в перспективе должны заменить курьера, доставщика. Но сейчас прорабатываются вопросы безопасности», — заявил Баранов. По его словам, скорость движения роботов составляет от 3 до 5 км/ч.

А ранее американский предприниматель Илон Маск анонсировал запуск проекта Terafab — производства микросхем в Техасе. По его словам, на предприятии планируют выпускать чипы двух типов суммарной мощностью 1 ТВт в год: для роботов-гуманоидов и для космических аппаратов. В перспективе Маск намерен переносить вычислительную инфраструктуру в космос, где, по его мнению, достаточно энергии для питания новых проектов в сфере искусственного интеллекта.

