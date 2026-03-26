В Москве курьеров хотят заменить роботами-доставщиками

А ранее американский предприниматель Илон Маск анонсировал запуск проекта Terafab — производства микросхем в Техасе. По его словам, на предприятии планируют выпускать чипы двух типов суммарной мощностью 1 ТВт в год: для роботов-гуманоидов и для космических аппаратов. В перспективе Маск намерен переносить вычислительную инфраструктуру в космос, где, по его мнению, достаточно энергии для питания новых проектов в сфере искусственного интеллекта.