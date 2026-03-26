Фигуристы Хазе и Володин лидируют после короткой программы на ЧМ в парах

ПРАГА, 26 марта. /ТАСС/. Представляющие Германию Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин стали победителями короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Турнир проходит в Праге.
Хазе и Володин получили 79,78 балла. Второе место занимают представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава (79,45). Тройку лидеров замыкают канадцы Лия Перейра и Треннт Мишо (75,52).
Произвольную программу пары представят 26 марта.
Хазе и Володину 26 лет, они являются бронзовыми призерами Олимпийских игр 2026 года. Также на их счету серебро (2025) и бронза (2024) чемпионатов мира.
Чемпионат мира завершится 28 марта. Международный союз конькобежцев отстранил российских спортсменов от турниров в 2022 году из-за ситуации на Украине. Исключение было сделано ради Олимпийских игр, до отбора на которые были допущены по одному атлету в одиночных соревнованиях среди мужчин и женщин.