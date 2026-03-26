Минцифры предложило по умолчанию перевести квитанции ЖКУ на «Госуслуги»

Минцифры предложило направлять квитанции за ЖКУ в личные кабинеты на «Госуслугах». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство.

Инициатива вошла в законопроект о поддержке «Почты России», который направили в правительство. Ведомство уточнило, что платёжные документы будут приходить через электронную систему.

«Платежные документы за коммунальные услуги по умолчанию будут направляться в личные кабинеты собственников на “Госуслугах” через электронную почтовую систему», — говорится в сообщении.

В Минцифры пояснили, что бумажные квитанции сохранят для пенсионеров, льготных категорий и граждан без учётной записи на портале. Услуга останется бесплатной. Ведомство указало, что переход в электронный формат снизит расходы на печать и доставку. Сэкономленные средства направят на развитие почтовой сети.

Ранее сообщалось, что в марте в ряде случаев россияне получают платёжки с некорректными датами оплаты. Эксперты связывали это с устаревшими шаблонами расчётных центров. В подобных ситуациях рекомендуется обращаться в управляющую компанию и фиксировать обращение через цифровые сервисы. Специалисты подчёркивали, что действуют нормы закона, а не данные в квитанции. При отказе исправить ошибку можно подать жалобу в жилищную инспекцию или Роспотребнадзор.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.