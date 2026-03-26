Минцифры предложило по умолчанию перевести квитанции ЖКУ на «Госуслуги»

Ранее сообщалось, что в марте в ряде случаев россияне получают платёжки с некорректными датами оплаты. Эксперты связывали это с устаревшими шаблонами расчётных центров. В подобных ситуациях рекомендуется обращаться в управляющую компанию и фиксировать обращение через цифровые сервисы. Специалисты подчёркивали, что действуют нормы закона, а не данные в квитанции. При отказе исправить ошибку можно подать жалобу в жилищную инспекцию или Роспотребнадзор.