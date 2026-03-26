Российская парламентская делегация покинула самолёт в Вашингтоне

Предположительно, делегация депутатов РФ покинула спецборт в аэропорту Даллес в Вашингтоне.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Даллес в Вашингтоне борт специального летного отряда «Россия» покинула группа лиц, которая, как предполагается, является делегацией российских парламентариев. Об этом пишет РИА Новости.

Как только борт спецотряда «Россия» приземлился в аэропорту Даллес, к нему подъехал кортеж автомобилей, включая микроавтобус. Затем пассажиры приступили к выходу из самолета.

Спецборт «Россия» Ил-96−300, вылетевший из Нью-Йорка, приземлился в районе Вашингтона. Как отмечалось, посадка состоялась в контексте подготовки межпарламентского диалога между Россией и США.

Как ранее писал KP.RU, депутат ГД Вячеслав Никонов может возглавлять делегацию парламентариев в США. При этом перед вылетом с каждого из членов делегации необходимо было временно снять санкции, это должен согласовать Госдепартамент США.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше