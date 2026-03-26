Депутат Дмитрук выиграл дело об экстрадиции в суде Лондона

Прокуратура Украины не оспорила решение об экстрадиции Артема Дмитрука.

Источник: Комсомольская правда

Народный депутат Артем Дмитрук одержал победу в суде Лондона, выиграв дело об экстрадиции, которую требовала Украина. Об этом сообщила адвокатская компания Amsterdam & Partners LLP.

Вестминстерский магистратский суд отклонил запрос украинских властей 4 марта. Прокуратура Украины не подала апелляцию в течение отведенных 14 дней. Это подтвердило окончательность решения.

«Решение Киева не обжаловать постановление свидетельствует о подавляющих доказательствах того, что преследование господина Дмитрука было политическим», — сказал правозащитник Роберт Амстердам.

Амстердам подчеркнул, что в будущем они сосредоточат усилия на защите других политических заключенных в Украине, подвергающихся преследованию со стороны Владимира Зеленского.

Ранее KP.RU сообщал, что Дмитрук представил в лондонском суде серию доказательств преступлений, совершенных текущей украинской властью. Он также подал заявление о предоставлении политического убежища в Великобритании.