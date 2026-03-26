Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин пошутил о работоспособности главы Большого и Мариинского театров Гергиева

Российский лидер Владимир Путин в День работника культуры вручил в Кремле президентские премии молодым деятелям культуры и премии в области культуры за 2025 год. После церемонии глава государства в неформальной обстановке пообщался с лауреатами.

Источник: Life.ru

В беседе участвовал и глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев. Оценивая его работоспособность, президент РФ с улыбкой заметил: «Сам не ест, не спит — и вам не даст».

Среди лауреатов премий были артистки-вокалистки Большого театра Алина Черташ и Полина Шабунина. Торжественная церемония прошла в Кремле.

Ранее Путин поддержал идею присвоить Большому детскому хору имени Виктора Попова федеральный статус. С просьбой к нему обратился художественный руководитель коллектива Анатолий Кисляков после церемонии вручения премий. Разговор прошёл в неформальной обстановке. Услышав просьбу, Путин удивился и пригласил министра культуры Ольгу Любимову, чтобы обсудить вопрос на месте. Когда министр подошла, дирижёр начал благодарить ведомство, однако президент попросил его чётко сформулировать просьбу.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Ольга Любимова: биография министра культуры РФ, экс-корреспондента и театроведа
Нынешний министр культуры Ольга Любимова до назначения на высокий государственный пост занималась журналистикой и киноиндустрией — и то и другое, как отмечали коллеги по цеху, получалось у нее хорошо. Собрали главное о карьере, взглядах и биографии чиновницы.
Читать дальше