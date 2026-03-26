В Госдуме предложили включить послеродовую реабилитацию в ОМС

Лантратова предложила включить послеродовую реабилитацию в ОМС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия») предложила включить программы послеродовой реабилитации женщин в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).

Обращение на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко имеется в распоряжении РИА Новости.

«Предлагается разработка программы послеродовой реабилитации женщин и ее включение в перечень медицинских услуг, предоставляемых в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС)», — сказано в письме.

В программу послеродовой реабилитации, предлагаемую к включению в ОМС, согласно документу, могут войти наблюдение у гинеколога, терапевта, эндокринолога, диетолога и других специалистов, психологическая поддержка, минимизирующая риски развития послеродовой депрессии, а также физиотерапевтические процедуры.

Кроме того, предусматривается, что женщина должна быть обеспечена комплексом витаминов и минералов бесплатно, а в случае доказанной эффективности и безопасности, женщина должна иметь возможность получить также эстетическое восстановление.

В обращении Лантратова рассказала, что в ее адрес поступают обращения граждан, из которых следует, что одной из причин откладывания женщинами материнства является неуверенность в своем здоровье и способности к восстановлению.

Она указала, что во время беременности организм женщины сталкивается с колоссальными психологическими и физиологическими изменениями, имеющими в том числе негативные последствия.

Парламентарий обратила внимание, что частные клиники в России предоставляют широкий перечень услуг по программам реабилитации после родов, включающим индивидуальные консультации врачей-специалистов, занятия лечебной гимнастикой, лечебные тренировки, гидрокинезотерапию, лечебный массаж, индивидуальные рекомендации по питанию, а также эстетические процедуры.

При этом глава думского комитета подчеркнула, что стоимость подобных программ может достигать 200 тысяч рублей.

Узнать больше по теме
Михаил Мурашко: биография, достижения и проблемы министра здравоохранения России
От интерна до руководителя Минздрава — такую карьеру шаг за шагом построил Михаил Мурашко, уроженец Екатеринбурга. Собрали главную информацию о нем, его работе и личной жизни.
Читать дальше