Погода в апреле 2026: прогноз по регионам России, в Турции и Египте

На юге страны апрель часто ощущается как раннее лето: днём +15…+20 °C и солнце, но ночи всё ещё прохладные, иногда с небольшим минусом. В городе днём достаточно лёгкой куртки или толстовки, но если вы уезжаете в горы или за город, то стоит брать с собой что‑то теплее — флисовую кофту, жилет, шапку. Для работы в саду и на даче в апреле удобнее всего многослойная одежда: можно быстро снять верхний слой, когда солнце пригреет, и так же быстро надеть его, когда ветер усиливается или солнце уходит. Обувь лучше выбирать закрытую и непромокаемую.