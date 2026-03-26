Власти Адыгеи выплатили 29 миллионов пострадавшим при атаке БПЛА на Новую Адыгею

Власти Адыгеи направили из республиканского бюджета свыше 29 миллионов рублей на выплаты компенсаций за автомобили, поврежденные и уничтоженные в результате вражеской атаки беспилотников (БПЛА) на аул Новая Адыгея. Об этом в среду, 25 марта, сообщил глава Тахтамукайского района Аскер Савв.
— На сегодняшний день выплаты уже получили 104 владельца пострадавших автомобилей. Общая сумма перечисленных средств превышает 29 миллионов рублей — финансирование осуществляется полностью из средств регионального бюджета Адыгеи, — написал Савв в своем Telegram-канале.
Всего в результате атаки пострадало 213 автомобилей, из них 27 сгорели полностью. Завершить выплаты планируется в апреле.
Помимо этого, в наиболее пострадавшем 15-м корпусе уже восстановлен фасад, в квартирах ведутся отделочные работы. Раненым оказывается вся необходимая помощь.
Специалист по безопасности Денис Капустин порекомендовал россиянам изучить рекомендации МЧС и не заниматься самодеятельностью во время атаки дронов. Он пояснил, что попытки сбить беспилотник самостоятельно могут привести к уголовной ответственности, поскольку использование огнестрельного оружия в пределах населенных пунктов строго запрещено.