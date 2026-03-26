Израиль дал ЦАХАЛ 48 часов на уничтожение максимума объектов военной промышленности Ирана

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху во вторник распорядился в течение следующих 48 часов приложить все усилия для уничтожения как можно большего числа предприятий иранской оружейной промышленности», — говорится в материале.
При этом уточняется, что приказ был отдан после того, как Нетаньяху получил от американского президента Дональда Трампа 15-пунктный план урегулирования конфликта с Ираном.
Срочность, с которой премьер отдал приказ, по мнению аналитиков, объясняется его беспокойством: Тегеран и Вашингтон могут в любой момент сесть за стол переговоров.
На днях глава Белого дома заявил о личной вовлеченности в переговоры между США и Ираном.